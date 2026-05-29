بن بوط: “تسرعت في قرار الإعتزال لكن الأمور عادت لمجراها”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث حارس المرمى، أسامة بن بوط، عن عودته للمنتخب الوطني، بعد قرار الاعتزال، مؤكدا عزمه على المساهمة في تشريف الجزائر.
وصرح بن بوط، اليوم الجمعة، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “عدت إلى المنتخب الوطني، بعد قرار الاعتزال الذي اتخذته عقب كأس أمم إفريقيا، والذي تسرعت فيه نوعا ما”.
كما أضاف: “كان لي حديث مع رئيس الاتحادية، الذي أشكره على تفهم وضعي، وعقدنا اجتماع مع الناخب الوطني، والآن كل الأمور على ما يرام”.
وتابع أسامة بن بوط: “حاليا أسعى للعمل من أجل تشريف الجزائر، وألوان المنتخب الوطني”.
