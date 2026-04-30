بن بوط: “جاهز لتمثيل المنتخب الوطني في المونديال”

أكد حارس مرمى اتحاد الجزائر، أسامة بن بوط، تراجعه عن الاعتزال الدولي، وجاهزيته لتمثيل “الخضر”، خلال نهائيات كأس العالم.

وذلك، في ظل أزمة يعيشها المنتخب الوطني في منصب حراسة المرمى، بإصابة كل من ثلاثي حراس المرمى، لوكا زيدان، أنتوني ماندريا وماستيل.

وصرّح حامي عرين نادي “سوسطارة”، اليوم الخميس، لوسائل الإعلام، بعد قيادة فريقه للتتويج بكأس الجزائر 2026، أمام شباب بلوزداد: “أنا جاهز لتمثيل المنتخب في المونديال. أعمل بقوة وبجد لنيل استدعاء المنتخب للمشاركة في كأس العالم، علاقتي مع رئيس الاتحادية مبنية على الاحترام وأتمنى أن تسير الأمور بشكل إيجابي”.

للإشارة، سجل الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، حضوره في ملعب نيلسون مونديلا، لمعاينة الحارس بن بوط.