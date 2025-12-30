بن بوط: سواء كنت أساسيا أو احتياطيا.. أنا جاهز للعب وإسعاد الشعب الجزائري

أكد حارس المنتخب الوطني، أسامة بن بوط، أن أجواء الفريق داخل المعسكر رائعة بعد ضمان التأهل، مشيرا إلى أن التحضيرات لمباراة غينيا الاستوائية المقبلة تسير بجدية وتركيز كامل من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في النتائج الإيجابية.

وقال بن بوط في تصريحاته الصحفية في المنطقة المختلطة اليوم الثلاثاء “سواء كنت أساسيا أو احتياطيا، أنا جاهز للعب وإسعاد الشعب الجزائري”.

وأضاف الحارس أن قوة المنتخب تكمن في تماسكه وروح الجماعة، مشيرا إلى أن الحراس على وجه الخصوص “مثل الإخوة، ومن يلعب ربي يوفقه”، في إشارة إلى الانسجام الكبير بين اللاعبين الذي ينعكس إيجابا على أداء الفريق.

وبخصوص الدور القادم، شدد بن بوط على أن المنتخب جاهز لمواجهة أي منافس، سواء السنغال أو الكونغو، مرحبا بأي تحدٍ جديد ومؤكدا أن الهدف هو الذهاب بعيدا في البطولة وإسعاد الجماهير.