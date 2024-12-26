بن بوط: “عازمون على الفوز أمام مولودية وهران لتحسين ترتيبنا”

أكد حارس مرمى اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة أمام مولودية وهران.

وقال بن بوط، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “علينا الفوز بمباراتنا أمام مولودية وهران، وحصد النقاط الثلاثة، لتحسين ترتيبنا في البطولة”.

كما أضاف حارس مرمى الاتحاد: “تحسرنا كثيرا على تعادلنا الأخير امام وفاق سطيف، أين كنا نطمح لتحقيق الفوز”.

وتابع أسامة بن بوط: “جمهور اتحاد العاصمة، في كل موسم يقف إلى جانب الفريق، ونحن نطمح لاسعاده هذا الموسم”.