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الرياضة

بن بوط مرشح لجائزة “الكاف” لأحسن حارس مرمى لسنة 2024

بقلم كريم تيغرمت
بن بوط مرشح لجائزة “الكاف” لأحسن حارس مرمى لسنة 2024
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رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الدولي الجزائري، حارس مرمى اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، لجائزة أفضل لحارس مرمى لسنة 2024.

ونشرت “الكاف” اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى لسنة 2024. وضمت هذه القائمة اسم بن بوط.

وينافس الحارس الجزائري على هذه الجائزة، تسعة حراس مرمى آخرين، منهم المصري أحمد زيزو، والتونسي ياسين مرياح.

يذكر أن أسامة بن بوط، بعد تتويجه بكأس الكاف والسوبر الإفريقي سنة 2023، كانت له مساهمة كبيرة في بلوغ اتحاد العاصمة نصف نهائي كأس الكاف. الموسم الماضي،

رابط دائم : https://nhar.tv/QKMG7
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