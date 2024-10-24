بن بوط مرشح لجائزة “الكاف” لأحسن حارس مرمى لسنة 2024
بقلم كريم تيغرمت
رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الدولي الجزائري، حارس مرمى اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، لجائزة أفضل لحارس مرمى لسنة 2024.
ونشرت “الكاف” اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى لسنة 2024. وضمت هذه القائمة اسم بن بوط.
وينافس الحارس الجزائري على هذه الجائزة، تسعة حراس مرمى آخرين، منهم المصري أحمد زيزو، والتونسي ياسين مرياح.
يذكر أن أسامة بن بوط، بعد تتويجه بكأس الكاف والسوبر الإفريقي سنة 2023، كانت له مساهمة كبيرة في بلوغ اتحاد العاصمة نصف نهائي كأس الكاف. الموسم الماضي،
𝗚𝗼𝗮𝗹𝗸𝗲𝗲𝗽𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 (𝗠𝗲𝗻) - 𝗡𝗼𝗺𝗶𝗻𝗲𝗲𝘀#CAFAwards2024 pic.twitter.com/ilO3LKr747
— CAF_Online (@CAF_Online) October 24, 2024
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