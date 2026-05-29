بن بوط: “نعمل على انجاح تحضيراتنا لدخول كأس العالم في كامل جاهزيتنا”

بقلم كريم تيغرمت
كشف حارس مرمى المنتخب الوطني، أسامة بن بوط، عن سير تحضيراته مع الخضر، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال بن بوط، في تصريح خاص لموقع “الفاف”: “بدأت التحضيرات بمركز سيدي موسى، رفقة بقيت المجموعة”.

كما أضاف: “نحن نعمل من أجل انجاح هذه التحضيرات، استعدادا لنهائيات كأس العالم بأمريكا، والتي نهدف فيها لتشريف بلدنا”.

وتابع أسامة بن بوط: “تنتظرنا مبارتين تحضيريتين ضد هولندا، وبوليفيا، لدخول كأس العالم في كامل جاهزيتنا”.

