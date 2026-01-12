بن بوط يعلن اعتزاله الدولي ويودع المنتخب برسالة مؤثرة

أعلن الحارس الدولي الجزائري أسامة بن بوط رسميا اعتزاله اللعب دوليا، واضعا حدا لمسيرته مع المنتخب الوطني، وذلك من خلال رسالة وجّهها إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح بن بوط في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” عبر خاصة “الستوري” قائلا: “يشرفني أن أعلمكم رسميا بقراري وضع حد لمسيرتي مع المنتخب الوطني الجزائري”.

وأضاف الحارس الجزائري أن قراره جاء بعد تفكير عميق، حيث قال: “بعد تفكير طويل، ومع إدراكي لشرف تمثيل بلدي لسنوات عديدة، أرى أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي الدولية وفسح المجال أمام الجيل الجديد من الحراس”.

وعبّر بن بوط عن فخره الكبير بحمل قميص الخضر، مؤكدا أن التجربة ستبقى خالدة في ذاكرته، حيث صرح: “تمثيل المنتخب الوطني كان شرفا عظيما بالنسبة لي، وسأظل فخورا بكل لحظة عشتها مع هذا القميص”.

كما وجّه رسالة شكر لكل من سانده خلال مسيرته الدولية، قائلا: “أتقدم بجزيل الشكر إلى زملائي اللاعبين، وأعضاء الطاقم الفني، وكل من دعمني وساندني طوال مشواري مع المنتخب”.

وختم أسامة بن بوط رسالته بالتأكيد على استمراره في دعم المنتخب الوطني مستقبلا، حيث قال: “سأبقى دائما مناصرا وداعما للمنتخب الوطني، ومتمنيا له التوفيق والنجاح في قادم الاستحقاقات”.