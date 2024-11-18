بن بوط يغادر قائمة مشرحي الجائزة السنوية لـ”الكاف”

خرج الدولي الجزائري، أسامة بن بوط، حارس مرمى فريق اتحاد العاصمة، من قائمة “الكاف” للاعبين المشرحين لجائزتها السنوية.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، القائمة المصغرة، للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء لسنة 2024.

وشهدت هذه القائمة المصغرة، غياب اسم أسامة بن بوط، الذي كان مرشحا في القائمة الأولى التي ضمت 10 أسماء.

كما غاب الحارس الدولي الجزائري، أيضا، عن القائمة النهائية لحراس المرمى المرشحين من طرف “الكاف”، لجائزة الأفضل لسنة 2024

وضمت هذه القائمة المصغرة التي كشفت عنها “الكاف” اليوم الإثنين، خمسة أسماء وهي: اسوفو دايو، أحمد سيد زيزو، مصطفى شوبير، وروان ويليامس.