بن بوعلي:”اللعب مع المنتخب الأول هو حلم لكل لاعب طموح”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث لاعب نادي بارادو السابق وشارلوروا البلجيكي الحالي نذير بن بوعلي، عن أهدافه المسطرة، في أول تجربة أوروبية للاعب.
وفي حوار للاعب بن بوعلي لموقع “Africafootunited”، أمس الإثنين، قال:”المنتخب الوطني إنه حلم الطفولة وحلم كل لاعب طموح”.
وأضاف بن بوعلي:” لقد بدأت للتو مسيرتي في أوروبا ، ويجب عليّ العمل الجدي لفرض نفسي في فريقي، ولإقناع بلماضي للتواجد مع الخضر”.
وأردف المتحدث:”زرقان ساعدني على التأقلم في البطولة البلجيكية، وسبق أن لعبنا سويا بنادي بارادو فنحن نعرف بعضنا البعض تمامًا”.
وأوضح المتحدث قائلا:”بداياتي لم تكن سهلة هنا، كون البطولة الجزائرية تختلف عن البطولة البلجيكية، والآن المدرب يثق في إمكاناتي”.
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