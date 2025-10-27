بن بوعلي أفضل مهاجم جزائري في أوروبا

قدم خريج مدرسة أتليتيك بارادو، ومهاجم نادي غيور المجري حاليا، نذير بن بوعلي، أوراقه على طبق للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، قبل أيام عن تربص نوفمبر.

وسيكون تربص نوفمبر القادم، آخر محطة للمدرب بيتكوفيتش. من أجل ضبط القائمة النهائية التي سيستدعيها لكأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها ديسمبر المقبل. والتي سيغيب عنها مهاجم أولمبيك مارسيليا، أمين غويري بسبب الإصابة.

وخطف بن بوعلي، الذي التحق بنادي غيور المجري سبتمبر 2024. بعد تجربة احترافية فاشلة في شارلوروا البلجيكي، الأنظار هذا الموسم. بتصدره قائمة أفضل المهاجمين الجزائريين في أوروبا.

وحسب مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. فإن اللاعب السابق لأتليتيك بارادو، يعتبر المهاجم الجزائري الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية منذ بداية الموسم.

وسجل بن بوعلي، حسب ذات المصدر، 6 أهداف في 10 لقاءات خاضها بألوان غيور في الموسم الكروي الجاري 2025-2026.

ويحتاج المهاجم الجزائري، لـ 119 دقيقة من أجل تسجيل كل هدف، و3.8 تسديدة على المرمى من أجل التسجيل أيضا، وهو الذي تحصل على تقييم 7.25 من طرف مؤشر “سوفاسكور”.

وتأتي هذه الاحصائيات لتضع بن بوعلي، في موقع قوة للالتحاق بـ”الخضر” وتعويض غويري المصاب. إلى جانب المهاجم السابق لشبيبة القبائل. رضوان بركان، المتألق رفقة الوكرة القطري، الذي سجل له 6 أهداف في 7 لقاءات هذا الموسم.