بن بوعلي منتظر للتوقيع في غيور المجري
يرتقب أن يحل ظهر اليوم الثلاثاء، الجزائري، نذير بن بوعلي، لاعب نادي شارلوروا البلجيكي، بالمجر، تحسبا للتوقيع في نادي غيور المحلي.
وكشف الصحفي الرياضي، إسحاق شبلي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي أمس. على منصة “إكس” بأن بن بوعلي، سيغادر شارلوروا، نحو الفريق المجري. على سبيل الإعارة إلى مع إمكانية شراء عقده نهائيا.
مشيرا إلى أن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، الذي لم يشارك في أي مباراة مع شارلوروا هذا الموسم. غادر بلجيكا صبيحة أمس، لإجراء الفحوصات الطبية، على أن يوقع عقده مساء اليوم الثلاثاء.
والتحق بن بوعلي، بشارلوروا، صيف 2022، غير أن تجربته لم يكتب لها النجاح، حيث اكتفى بـ 15 مشاركة في أول موسم، سجل خلالها هدفا وحيدا، مقابل 9 مشاركات في الموسم الثاني، بسبب إصابة معقدة، قدم خلالها تمريرة حاسمة، فيما لم يشارك في أي دقيقة خلال الموسم الحالي.
🚨Info mercato :
L’attaquant algérien Ahmed Nadhir Benbouali va quitter Charleroi et prendre la direction de Gyor FC en Hongrie.
Le joueur a quitté la Belgique ce matin et a passé sa VM.
Benbouali signera son contrat demain dans l’après-midi, un prêt avec une option d’achat. pic.twitter.com/1Ki5H0Wexx
— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) September 2, 2024