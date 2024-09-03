بن بوعلي منتظر للتوقيع في غيور المجري

يرتقب أن يحل ظهر اليوم الثلاثاء، الجزائري، نذير بن بوعلي، لاعب نادي شارلوروا البلجيكي، بالمجر، تحسبا للتوقيع في نادي غيور المحلي.

وكشف الصحفي الرياضي، إسحاق شبلي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي أمس. على منصة “إكس” بأن بن بوعلي، سيغادر شارلوروا، نحو الفريق المجري. على سبيل الإعارة إلى مع إمكانية شراء عقده نهائيا.

مشيرا إلى أن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، الذي لم يشارك في أي مباراة مع شارلوروا هذا الموسم. غادر بلجيكا صبيحة أمس، لإجراء الفحوصات الطبية، على أن يوقع عقده مساء اليوم الثلاثاء.

والتحق بن بوعلي، بشارلوروا، صيف 2022، غير أن تجربته لم يكتب لها النجاح، حيث اكتفى بـ 15 مشاركة في أول موسم، سجل خلالها هدفا وحيدا، مقابل 9 مشاركات في الموسم الثاني، بسبب إصابة معقدة، قدم خلالها تمريرة حاسمة، فيما لم يشارك في أي دقيقة خلال الموسم الحالي.