بن بوعلي:” هدفي تمثيل المنتخب الوطني و سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك”

أكد المهاجم الجزائري، نذير بن بوعلي، المحترف في نادي أفسي جيور المجري، معارا من نادي سبورتينغ رويال شارلوروا البلجيكي، أنه يستهدف تمثيل المنتخب الوطني.

وصرح مهاجم أتلتيك بارادو السابق، بن بوعلي، لموقع “أفريكا فوت يونايتد” الناطق باللغة الفرنسية:”اللعب للمنتخب الوطني هو حلم وطموح أي لاعب”.

وأضاف المتحدث:”عليّ أن أعمل بجد وأسجل العديد من الأهداف حتى أتمكن من لفت انتباه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش”.

وتابع ذات المتحدث:”لا يجب أن ننسى أن هناك جودة كبيرة في الخط الهجومي لـ”الخضر”، حيث يوجد العديد من اللاعبين الدوليين المتميزين في نفس منصبي في الهجوم. ولهذا السبب، يجب أن أضاعف مجهوداتي، ولمَ لا أحقق هذا الحلم في المستقبل القريب؟ على أي حال، سأبذل أقصى ما لديّ من أجل تحقيق هذا الهدف”.

للإشارة، خاض المهاجم، نذير بن بوعلي، مع ناديه أفسي جيور المجري 17 لقاء في كل المنافسات و سجل 8 أهداف.