بن بوعلي يبصم على أول مُشاركة رسمية في الدوري البلجيكي

بصم سهرة اليوم الجمعة اللاعب الجزائري، أحمد نذير بن بوعلي، على أول مُشاركة رسمية في الدوري البلجيكي الممتاز.

حيث شارك الوافد الجديد لفريق سبورتينغ شارل لوروا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بديلا في مواجهة المُضيف، يونيون سانت غيلواز.

ولم يستطع بن بوعلي الذي دخل في الدقيقة 61 تقديم الإضافة لينتهي اللقاء بخسارة فريقه بهدف يتيم دون رد.

كما عرف اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة الثانية مُشاركة، آدم زرقان، أساسيا قبل أن يُستبدل في الدقيقة 84.