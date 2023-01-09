بن بوعلي يتعرض لنكسة قوية في بلجيكا !

تعرض المُهاجم الجزائري، أحمد نذير بن بوعلي، لنكسة حقيقية هذا الأسبوع مع فريقه سبورتينغ شارلوروا البلجيكي.

حيث تأكد خضوع اللاعب لعملية جراحية في الأيام القادمة بعد اصابته بقطع في الأربطة المُعاكسة للركبة مثلما أظهرته الفحوصات المُعمقة التي خضع لها اليوم.

وكان ابن مدينة الشلف قد اُصيب في المرحلة الثانية من مواجهة ناديه أول أمس السبت أمام أوبن في الدوري البلجيكي.

وبهذا سيغيب صاحب الـ22 ربيعا عن الميادين إلى غاية نهاية الموسم الحالي.