بن بوعلي يفتتح عداده التهديفي

استهل المهاجم الجزائري، نذير بن بن بوعلي، موسمه الجديد بطريقة لافتة، حيث سجل أول أهدافه الرسمية هذا الموسم 2025.2026.

وذلك خلال المواجهة التي جمعت ناديه غيور تورنا أوزتالي المجري بـ بيونيك الأرميني، لحساب إياب الدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي.

اللاعب الجزائري دخل اللقاء كأساسي، وتمكن من افتتاح باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة 16 بعد عمل جماعي منسق، واضعًا فريقه في المقدمة.

وبهذا الهدف، يؤكد بن بن بوعلي، جاهزيته الكاملة للموسم الجديد، ورغبته في فرض نفسه كأحد أبرز عناصر الخط الهجومي للنادي المجري.

ورغم الخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف، لم يفقد النادي المجري الأمل، ودخل لقاء الإياب بكل قوته، حيث أنهى الشوط الأول متقدّمًا في النتيجة بهدف بن بوعلي،والذي يشكل تهديدًا مستمرًا على دفاع المنافس، سواء بتحركاته في العمق أو مساهماته في بناء اللعب الهجومي.