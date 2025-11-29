بن بوعلي يواصل التألق ويبلغ هدفه الـ12 هذا الموسم

واصل المهاجم الدولي الجزائري، نذير بن بوعلي، تقديم عروض قوية مع ناديه غيور في الدوري المجري، بعدما تمكن اليوم السبت من تسجيل هدف جديد.

وذلك في مواجهة أم تي كاي لحساب الجولة الخامسة عشرة من البطولة.

ودخل بن بوعلي اللقاء كأساسي وواصل حضوره القوي في الخط الهجومي قبل أن يغادر الميدان في الدقيقة 88.

وافتتح الدولي الجزائري باب التسجيل في الدقيقة 45 بعد عمل هجومي منظم ترجمّه بلمسة حاسمة، مانحًا فريقه أفضلية معنوية قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم حصوله على تنقيط 6.5 فقط، وهو تقييم متوسط، إلا أن بن بوعلي واصل تأكيد قيمته الفنية هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفًا في جميع المنافسات. بين الدوري المجري وكأس المجر وكأس المؤتمر الأوروبي.

رقم يعكس تطور اللاعب وثبات مردوده، ويجعله أحد أبرز العناصر الهجومية في فريقه. مع طموح كبير لإنهاء الموسم بأرقام أقوى.

Nadhir Benbouali BUTEUR contre le MTK Budapest ! 🇭🇺⚽️

(@IshaqChebli)pic.twitter.com/2B8gr54YI6

— ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) November 29, 2025