بن بيتور: “لسنا بحاجة إلى الحوار بل إلى مفاوضات لخروج النظام”

صرح رئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور، أن الجزائر ليست بحاجة الى الحوار، بل الى مفاوضات، لخروج النظام.

وأشار اليوم السبت، أن الحراك الذي شارك فيه أكثر من 22 مليون جزائري، أعطى فسحة لحرية التعبير.

وأورد في ذات السياق، أن الشارع بحاجه إلى شباب من الحراك لتمثيله، و يمكن لجيله أن يرافقه فقط، لإعداد خارطة طريق.

من جانب آخر، وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي للبلاد، أفاد بن بيتور، أن الجزائر لا يمكنها التوجه نحو الأفامي، لغياب امكانيات إرجاع المديونية.

أما بالنسبة لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، فقد أشار أنه غير إلزامي، لان اقتصادنا مبني على البترول.

وأكد أنه في حال حدوث تغيير حقيقي، تتطلب الجزائر 8 سنوات للنهوض بالاقتصاد، حيث كلما تأخرنا شهر في التغيير، نتأخر ستة أشهر في النمو الاقتصادي.