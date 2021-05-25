بن ثامر: الفنادق جاهزة لاستقبال الجزائريين العائدين لقضاء الحجر الصحي

كشف المدير العام للسياحة، موسى بن ثامر، أن قائمة الفنادق التي ستستقبل الجزائريين، تم تحديدها منذ السنة الماضية.

وأوضح، بن ثامر، أن التحديد جاء وفق ترتيبات تتعلق بنوعية الفنادق لتوفير ظروف مريحة للجزائريين خلال فترة قضاء الحجر الصحي.

وأضاف، المتحدث، أنه تم أخذ بعين الاعتبار ابتعاد الفنادق عن التجمعات السكنية.

وأكد بن ثامر، أن قطاع السياحة على استعداد تام بمختلف هياكله الفندقية والنقل لاستقبال الجزائريين الذي سيدخلون أرض الوطن.

وأشار المتحدث، إلى أن “كل المصالح جاهزة ومهيّئة لاستقبال الجزائريين العائدين لقضاء فترة الحجر الصحي”.

وفي نفس السياق كشف رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لرصد كورونا، أنه ستكون هناك مرافقة طبية داخل المؤسسات الفندقية.