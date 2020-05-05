بن جاب الله: الشركة خسرت قرابة 1 مليار دج بعد تعليق حركتها بسبب كورونا

تكبدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قرابة 1 مليار دج خسائر جراء تعليق حركتها بسبب تفشي فيروس كورونا.

كشف المدير العام للشركة، ياسين بن جاب الله، في تصريح له لوكالة الأنباء، أن خسائر الشركة بلغت حتى نهاية افريل الماضي، قرابة 1 مليار دج أي ما يقدر بـ 50 بالمائة من رقم أعمالها.

وقال بن جاب الله أن “قياس التأثير الفعلي لوباء كورونا على حركة المسافرين ومداخيل الشركة سيتم نهاية نوفمبر القادم لدى إجراء التقييم السنوي”.

وأضاف ذات المسؤول أن “إجراء التقييم تم بطلب من الوزير الأول من اجل معرفة وضعية الشركات الوطنية خلال فترة الوباء والنظر في امكانيات دعمها”.

كما أشار بن جاب الله “أن قيمة الخسارة في تزايد مستمر كل يوم بغض النظر عن الخسائر الناجمة عن سرقات التي تعرضت لها منشآت وتجهيزات الشركة خلال فترة الحجر”.