بن جامع:”لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل خاملا بينما تنزف الحياة من غزة”

قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، “إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل خاملاً بينما تنزف الحياة من غزة”، مشددا على أنه “باسم الإنسانية, يجب أن نتحرك الآن”.

ويأتي هذا خلال اجتماع مجلس الأمن, الذي جاء بطلب من الجزائر, حول المجاعة وحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة، أين دعا بن جامع في كلمته لمجتمع الدولي للتحرك الآن لوضع حدد للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والسماح بوصول المساعدات والإمدادات الغذائية للقطاع الذي أصبح على حافة المجاعة.

وأوضح السفير بن جامع , أن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني سيكمل شهره السادس خلال يومين, مشيرا إلى أنها “ستة أشهر من الهمجية والعقاب الجماعي, ستة أشهر من المعاناة لشعب غزة, ستة أشهر تختبر إنسانية كل واحد منا, ستة أشهر تختبر النظام الدولي وقدرتنا على الحفاظ على العيش المشترك للأجيال القادمة, ستة أشهر دفعت جميع سكان غزة إلى المجاعة”.

ونوه الدبلوماسي الجزائري بعدم نسيان أن الاحتلال الصهيوني أعدم منذ السابع من أكتوبر الماضي, أكثر من 33 ألف فلسطيني, أزيد من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء وأعدم 224 من عمال الإغاثة, إضافة إلى 484 من العاملين في المجال الصحي.

ولفت بن جامع إلى أن محكمة العدل الدولية ولمعالجة هذا الوضع, أصدرت أمرين للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني, إلا أن الكيان المحتل لم يمتثل لذلك.