بن جامع:مستعدون للعمل مع جميع الدول الأعضاء ..و ازدهار سوريا ضروري لاستقرار المنطقة

قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع أنه لا يجب أن تكون هناك أي قوات عسكرية أو معدات بالمنطقة العازلة غير قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك

وأضاف مندوب الجزائر في مجلس الأمن في كلمته اليوم الخميس أن الجزائر مستعدة للعمل مع جميع الدول الأعضاء و ازدهار سوريا ضروري لاستقرار المنطق.

للتذكير عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الوضع في سوريا، بطلب من الجزائر والصومال، لمناقشة آثار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية.

وخلال الجلسة، قدم كل من وكيل الأمين العام الأممي لعمليات السلام، جان بيير لاكروا،ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، إحاطة حول الموضوع.