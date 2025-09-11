بن جامع: “إسرائيل” ارتكبت فعلاً خطيراً وغير قانوني يُضاف إلى سجل انتهاكاتها

ندّد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بالهجوم الصهيوني على العاصمة القطرية الدوحة.

واعتبره “فعلًا خطيرًا وغير قانوني” يضاف إلى سلسلة انتهاكات “إسرائيل” المتواصلة للقانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقِدت بطلب من الجزائر.

وقال بن جامع إن “إسرائيل تتصرف وكأن القانون الدولي والحدود غير موجودين”.

وأضاف السفير الجزائري أن “إسرائيل”، وفي غضون أيام فقط، قصفت سوريا ولبنان واليمن. والآن توجه ضرباتها إلى دولة تلعب دور الوسيط الإقليمي البارز، في إشارة إلى قطر، التي تتوسط في عدة ملفات إقليمية ودولية حساسة.

وأشار بن جامع، إلى أن الهجوم على قطر يثبت أن السلطات الإسرائيلية غير معنية إلا باستمرار الحرب. مؤكدًا أن هذا الاعتداء لا يمكن تفسيره إلا كتصعيد متعمّد يهدف إلى جرّ المنطقة نحو مزيد من الفوضى.

وتابع أن الهجوم على قطر ليس دليل قوة، بل دليل جنون، واصفًا إياه بـ”السلوك المتطرف الذي يشجعه الإفلات من العقاب”.

وتساءل بن جامع في ختام كلمته: “متى سيتمكن المجتمع الدولي من كبح التصعيد وردع المحتل؟”.