بن جامع: إعتداءات الكيان الصهيوني على إيران غير مبررة

أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، السفير عمار بن جامع، أن اعتداءات الكيان الصهيوني على إيران غير مبررة وهي تمثل انتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة.

وتساءل مندوب الجزائر، في جلسة طارئة لمجلس الأمن، اليوم الجمعة. أنه وإذا عجزت الوكالة الدولية عن إدانة الهجمات على المنشآت النووية، فما هدف وجودها.

وأكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، أنهم لن يقبلوا بازدواجية المعايير حيال استهداف المدنيين والبنى التحتية.

ولفت إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة سلطنة عمان تبقى الأداة الوحيدة المتاحة للحل.

مشيرا إلى أن المفاوضات تبقى خيارا أساسيا وقابلا للحياة ويسمح بانتصار الدبلوماسية على صوت الحرب.

وشدد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، على أنه يجب أن نقاوم أي سردية أو محاولة لتبرير العدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني على إيران.