بن جامع: الجزائر ستعود لترافع مجددا حتى تعود فلسطين إلى مكانها

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن يتبنى قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ماهو إلا بداية.

وأشار بن جامع على هامش الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قرار بوقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة. أن الجزائر ستعود لترافع مجددا حتى تعود فلسطين إلى مكانها بالأمم المتحدة. مضيفا أنه ومنذ تقديمنا لهذا المشروع لم نكل أو نمل لنعود مجددا اليوم كما وعدنا سابقا. مشيرا إلى أن التصويت على مشروع قرار تقدمت به الجزائر الشهر الماضي كان ضمن وعودنا

وأضاف بن جامع، أن مجلس الأمن الأممي يعتمد قرارا بوقف اطلاق النار في غزة. والمجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بآلام سكان غزة ولن تتخل عنكم. حيث أن إعتماد هذا القرار ماهو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني. ومجلس الأمن من واجبه أن يسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار