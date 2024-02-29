بن جامع: الجزائر مستعدة لمشاطرة خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب

ترأس السفير عمار بن جامع اليوم الاربعاء بنيويورك أشغال إجتماع عام حول تجسيد بلدان جنوب شرق أوروبا للوائح مجلس الأمن الدولي و توصيات اللجنة الأممية لمكافحة الإرهاب.

وشكل هذا الإجتماع المندرج في إطار برنامج عمل لجنة مكافحة الإرهاب لمجلس الأمن الدولي. التي تتولى الجزائر رئاستها فرصة لممثل الجزائر لتقديم تعازي الجزائر لضحايا الاعتداء الإرهابي الأخير ببوركينافاسو. قبل أن ينوه بالجهود التي تبذلها بلدان المنطقة من أجل مكافحة التهديد الإرهابي.

كما أشار بن جامع إلى أهمية التعاون الإقليمي و الدولي في هذه المكافحة. إعتمادا على تجربة الجزائر في مجال مكافحة آفة الإرهاب. مشيرا إلى المخاطر المنخفضة نسبيا لوقوع إعتداءات إرهابية حاليا في جنوب شرق اوروبا. مؤكدا أن الجزائر تشاطر الانشغالات المعبر عنها بخصوص شبكات الجريمة المنظمة و التهريب في المنطقة. التي قد تسهل تمويل الارهاب و التجنيد و بالتالي فان “اليقظة الدائمة ضرورية”.

كما جدّد إستعداد الجزائر لمشاطرة تجربتها في تجسيد مقاربة شاملة قائمة على قواعد مكافحة الارهاب مع البلدان المعنية في المنطقة. و كذلك التزامها بالتعاون من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية المترابطة و الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر. كما شكل الاجتماع فرصة لممثلي بلدان المنطقة لتقديم مساهمتهم عبر إبراز التهديدات التي يواجهونها و الجهود المبذولة في هذا المجال.

كما أن الجزائر و برئاستها الحالية لهذه اللجنة، تلعب دورا محوريا في متابعة تطبيق الدول للوائح الخاصة بمكافحة الإرهاب و ان تجربتها المعترف بها في هذا المجال تعطيها مصداقية أكيدة من أجل تبني مقاربة شاملة في مجال مكافحة التهديد الإرهابي.