بن جامع: “الدبلوماسية السبيل الوحيد لمعالجة الملف النووي الإيراني”

ألقى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، كلمة خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في إيران.

قال بن جامع إن “المجلس يعقد جلسته اليوم لتنفيذ القرار 2231 لعام 2015 الذي صادق على خطط العمل المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.”

وأضاف سفير الجزائر أن هذه الجلسة تنعقد خلال مرحلة حرجة ونحن نتحلى بالتفاؤل بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر.

وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة: “نحن نرحب بهذا الإنجاز الدبلوماسي الهام الذي وضع حدا لـ 12 يوما من التصعيد الخطر.”

وواصل “أن التطورات الأخيرة برهنت عن هشاشة أمننا الجماعي ومخاطر استهداف المرافق النووية وبشكل خاص تلك الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.”

وتابع أن “أحداث الأيام الماضية شددت على الحاجة الملحة لتطبيق مبادئ منظومة عدم الانتشار النووي.”

واعتبر ذات المتحدث أن “وقف إطلاق النار يمثل تطورا إيجابيا ويذكر بأهمية احترام القواعد القانونية الدولية بما في ذلك تلك الواردة في نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.”

وأكد أن “ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أساسية للحرص على استخدام الطاقة النووية بشكل خالص لأغراض سلمية”.

وشدد بن جامع على أن “الدبلوماسية تبقى السبيل الأفضل والوحيد لمعالجة المسائل المتصلة ببرنامج إيران النووي والأمن الإقليمي”.

وختم بدعوته إلى ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أنواع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.