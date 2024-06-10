بن جامع: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن طموحاته في التحرر وعدم العيش تحت الاحتلال

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، اليوم الإثنين، أن الجزائر أيدت قرار مشروع الولايات المتحدة الذي يمكن أن يمثل خطوة نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأضاف بن جامع، في كلمة خلال جلسة التصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة، أن الجزائر تدعم المطالب الشرعية والعادلة للشعب الفلسطيني.

وأوضح ذات المتحدث، أن الجزائر عملت بشكل وثيق مع الفلسطينيين والوسطاء للتوصل لقرار يضمن وقف اطلاق النار بالقطاع، ونص القرار يمثل بصيص أمل للعب الفلسطيني.

وكشف بن جامع، أن القرار يضمن عودة الغزويين إلى ديارهم وأحيائهم في غضون ستة أسابيع ويلغي بذلك محاولات الإحتلال من إخلاء شمال غزة من سكانها.

وتابع، هذا الأخير، أنه إذ لم تعالج الأسباب الحقيقية للمأساة الفلسطينية ستحدث كوارث جديدة، مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن طموحاته في التحرر وعدم العيش تحت الاحتلال والجزائر تدعم المطالب الشرعية والعادلة للشعب الفلسطيني.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، انه في ضوء مستوى الدمار في غزة الذي يتطلب سنوات طويلة لإعادة اعماره، فإن المجموعة الدولية من خلال هذا القرار ملزمة اتجاه الشعب الفلسطيني بإعادة إعمار قطاع غزةـ مشيرا الى أن الجزائر ستبذل جهودها رفقة جهود المجموعة الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة.