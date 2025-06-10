بن جامع: القضية الصحراوية تبقى مسألة إنهاء استعمار واستفتاء تقرير المصير لم يحدث بعد

أكد الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، أن الجزائر التي عانت الأمرين خلال الاستعمار تؤيد بثبات القضايا العادلة.

وفي كلمة القاها أمام اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار، قال بن جامع إن على الأمم المتحدة التحرك بحزم لإنهاء بقايا الاستعمار.

وأضاف بن جامع في كلمته أن مسألة الصحراء الغربية مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963 كآخر إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي في إفريقيا.

وأضاف الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة ان قضية الصحراء الغربية تبقى مسألة إنهاء استعمار. وهي مواجهة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

واختتم بن جامع أنه بعد 6 عقود من النقاش داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا أن استفتاء تقرير المصير الذي وعِدَ به الشعب الصحراوي لم يحدث بعد.