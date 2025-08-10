بن جامع بمجلس الأمن: الجزائر تدين بشدة قرار الاحتلال الصهيوني بتشريد سكان غزة

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن الجزائر تدين بأشد العبارات قرار الاحتلال الصهيوني بتشريد كامل سكان غزة وبفرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع.

وقال بن جامع، في كلمة له، خلال جلسة إحاطة حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، بمجلس الأمن الأممي، أن غزة تواجه الجحيم. وهي بين أيدي قوة محتلة تهدد السلم والأمن الدوليين.

كما لفت بن جامع، إلى أن غزة تعاني من الحصار اللاإنساني. مشددا على أن من يرسم خارطته بالدماء يجب أن لا يفلت من العقاب ويجب أن تكون هناك مساءلة دولية.

وأضاف ذات المتحدث، أنه وبعد 22 شهرا من التهجير القسري والتجويع والتطهير العرقي. هذه العملية لن تقوم بزيادة الخراب في غزة فقط بل ستقضي بالكامل على ما تبقى فيها.

وذكر بما يحدث في غزة، من قتل لـ 62 ألف شخص من بينهم 18 ألف طفل و12 ألف إمرأة. والتجويع حتى الموت لأكثر من 200 ألف إنسان.

بن جامع: الفلسطينيون لن يتخلوا عن وطنهم وحقوقهم

وقال بن جامع، أن الاحتلال الصهيوني ينسى أن الأرض تتذكر شعبها. وعلى الرغم من وحشية القمع لن يتخلى الفلسطينيون عن وطنهم وحقوقهم. وقدرتهم على الصمود وغزة رغم جروحها ستعود وتنهض من جديد.

مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تأبه بالقانون الدولي ولا بمجلس الأمن الأممي. ولا بالإنسانية في حد ذاتها فهي تتحرك بوحشية وقساوة. وتحرم الفلسطينيين من حياتهم كبشر وتستخدم كل أدوات التجويع والعطش والأسلحة.

كما ذكر بن جامع، أن محكمة العدل الدولية تحقق في جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة. وتلاحق من وقعوا بأسمائهم على سجل جرائم الحرب. وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدين بشكل متكرر الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بإنهائه.

وواصل بالقول: “لا نسمع سوى الصمت لا نسمع شيئا من مجلس الأمن. والصمت ليس محايدا فهو يقتل. ولا بد أن ينهض مجلس الأمن للدفاع وحماية الأم والأب الذي يساعد أطفاله في غزة. وكسر حلقة الإفلات من العقاب”.

كما شدد بن جامع، على أن مجلس الأمن، يجب أن يتحرك بشكل حازم وثابت. من خلال اللجوء إلى أدواته وبموجب الفصل السابع من الميثاق. لفرض الجزاءات ضد الاحتلال الإسرائيلي وعلى أعداء الإنسانية.