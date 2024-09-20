بن جامع: تفجير أجهزة الاتصالات يمثل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان والقانون الدولي

أكد ممثل الجزائر بالأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أن الكيان الصهيوني يهدد بشن حرب شاملة على لبنان.

وفي كلمة ألقاها، بن جامع، خلال اجتماع طارئ بمجلس الأمن جاء بطلب من الجزائر لبحث التطورات الخطيرة بلبنان، قال إن اعتداءات الاحتلال الصهيوني على لبنان أعقبتها بيانات رسمية تتباهي بالنتائج.

وتابع، بن جامع، قائلاً إن الغارات الصهيونية على لبنان تعكس عدم التزام الاحتلال بالقوانين الدولية.

وحمّل، بن جامع، المسؤولية لمجلس الأمن لإعلاء مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف أن إنهاء الاحتلال الصهيوني يمهد الطريق للسلم الدائم والاستقرار بالمنطقة.

وفي الكلمة ذاتها، أكد، بن جامع، أن تفجير أجهزة الاتصالات يمثل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان والقانون الدولي. بالإضافة إلى أن الأعمال العدوانية للصهاينة في لبنان ترقى إلى جرائم حرب.

وإختتم، بن جامع، بقوله إن الاحتلال الصهيوني يدفع المنطقة نحو الحرب وتوسيع انتهاكاته للأراضي اللبنانية.