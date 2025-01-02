بن جامع: رئاستنا لمجلس الأمن شرف لنا ومسؤولية عظيمة جدا

عبّر ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في ندوة صحفية نشطها اليوم الخميس، عن سعادته بمناسبة تولي الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وقال بن جامع بهذه المناسبة: “نحن سعداء بتحمل مسؤولية رئاسة مجلس الأمن لشهر جانفي”.

وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن رئاسة الجزائر لمجلس الأمن شرف ومسؤولية عظيمة جدا.

وهنأ بن جامع الجميع بمناسبة السنة الجديدة قائلاً: “سنة سعيدة لكم جميعا، فلنجعل 2025 سنة سلم وأمل”.

وأضاف بن جامع أن “العديد من التحديات التي سوف نواجهها بحزم وبمساعدة جميع أعضاء مجلس الأمن.

وسيجتمع المجلس “حول اليمن وسوريا بالنظر إلى الوضعية الأمنية والسياسية السائدة في هذين البلدين. خصوصا الوضعية في سوريا وتطوراتها الجارية التي ستكون تحت مجهر المجلس”، يضيف ين جامع.

واستدل بن جامع - في السياق ذاته – بما قاله الرئيس تبون “نحن مع كل الشعوب المقهورة في العالم”.