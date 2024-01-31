بن جامع: زمن الإفلات من العقاب قد إنتهى.. وعلى المحتل الإسرائيلي الإستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة

أكد سفيرا للجزائر وممثلا دائما لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع القرار التاريخي لمحكـمة العدل الـدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة.

وفي كلمة ألقاها بن جامع خلال جلسة مجلس الأمـن للنظر في قرار محكـمة العدل الـدولية قال ين جامع انه “لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب”. كما أن المحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة.

وأضاف ممثل الجزائر لدى الامم المتحدة انه “لابد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المتركبة بغزة”.

وتابع بن جامع بالقول : “سَيَكْتُبُ التَّاريخ كُلَّ مَنْ يَقِفُ وراءَ جَرائم الإبادَةِ بغزة فـي عِــدَادِ مُجْرِمي الحَرب وأَعْداءِ الحياة والإنسانـية.”

كما شدد ممثل رئيس الجمهورية على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها.

وفي ذات الكلمة اكد بن جامع على إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، الإستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة. كما أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير. ولابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وفي ختام كلمته أكد بن جامع أن هذه المحكمة التي قضت بأنه يجب على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين.

كما يجب عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة.