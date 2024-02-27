بن جامع: “سكان غزة بين الموت تحت القصف أو المـوت جوعا”

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، أن الوضع في غزة يبعث على الجزع، مضيفا أن معاملة سلطة الاحتلال الصهيوني للسكان غير إنسانية.

ويأتي هذا خلال جلسة مجلس الأمن حول أزمة انعدام الغذاء في قطاع غـزة التي انعقدت بطلب من الجزائر وغايانا وسويسرا وسلوفينيا.

وفي كلمة له أمام المجلس، قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إنه بنهاية شهر فيفري جميع سكان غـزة سيواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. مشيرا إلى أن جهود العاملين في المجال الإنساني للأسف والقرارات النادرة التي يتخذها هذا المجلس لم تحسن الوضع لأن وقف إطلاق النار لم يجر التوصل إليه.

كل مخابز غزة ستتوقف.. والسكان بين خيار الموت قصفا أو جوعا

وأضاف ذات المتحدث، “أن كل المخابز في غــزة ستتوقف قريبا عن العمل، مما يجعل السكان مخيرون مكرهين بين المـوت تحت القصف أو المـوت تحت خطر الجوع.”

كما أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن “العدوان الصهيوني على غزة ليس حربا ضد حماس بل عقاب جماعي مفروض على الشعب الفلسطيني الأعزل.”

واختتم بن جامع قائلا:” على مجلس الأمن أن يدعو لا أن يطالب بوقف إطلاق نار بشكل عاجل في غزة لأن جمودنا هو بمثابة تواطؤ في ارتكاب هذه الجريمة.”