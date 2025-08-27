بن جامع: سنواصل الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري لإنهاء المعاناة في غزة

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن بوصلتنا موجهة نحو اتجاه واحد وهي موجهة باتجاه الأخلاق والشرعية والتعاطف مع كل من يعاني.

وخلال إلقائه لكلمة بمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين، أكد بن جامع أنه لن يتحدث عن الحرمان وانتهاك الأراضي الفلسطينية والأعمال الاستفزازية التي تهدد قداسة الأقصى. بل التركيز على المعاناة في غزة التي وصلت فيها مستويات البربرية لمستوى لا يتصوره العقل لممارسات الكيان الصهيوني

وأضاف بن جامع في ذات السياق:” لقد دعونا وندعو وسوف نواصل الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري غير مشروط ودائم في غزة. فهذا هو الشرط الوحيد لإنهاء المعاناة في القطاع. مضيفا أن هذه المعاناة ولدت من سياسة “إسرائيل” العمدية للقتل والتدمير وهي سياسة مدرعة من الإفلات من العقاب والحصانة