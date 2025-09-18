بن جامع في مجلس الأمن: سامحونا يا أهل غزة.. العالم خذلكم ونحن لم نستطع حمايتكم

ألقى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، كلمة مؤثرة خلال اجتماع لمجلس الأمن خصِّص لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

استهل بن جامع كلمته باعتذار موجه إلى الشعب الفلسطيني، وبالأخص في غزة، قائلاً: “نحن الجزائريون نسمعكم”. وعبّر عن أسفه لفشل مجلس الأمن في حماية الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال بن جامع: “أيها الأشقاء الفلسطينيون سامحونا، أنتم في غزة حيث تأكلكم النيران ويخلقكم الركام، والمجلس لم يتمكن من حمايتكم”. وأوضح أن الكيان الصهيوني قتل أكثر من 12 ألف امرأة و18 ألف طفل، إلى جانب أكثر من 4000 مسن.

وأضاف: “سامحونا لأننا لم نتمكن من الدفاع عن صحافييكم الذين قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 250 منهم”. ولفت إلى تفشي المجاعة في القطاع، مؤكداً أن المجلس “لم يتمكن حتى من التنديد لوقف هذه الجرائم ووقف تهجيركم القسري”.

وأشار بن جامع إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى “سلاح للكيان الصهيوني”. منتقداً فشل المجلس في كسر الحصار وحرب التجويع المفروضة على غزة.

وتابع السفير الجزائري: “العالم يتحدث عن الحقوق، ولكنه يحرمكم أنتم الفلسطينيون منها”، مؤكداً أن “جهودنا الحقيقية قد تبددت بسبب الرفض”.

وختم بن جامع بالقول إن “رغم هذه الجهود الصادقة، فإن مجلس الأمن لم يقدم أي مساعدة تذكر”. مرجعاً ذلك إلى “حماية الاحتلال الإسرائيلي والانحياز الدولي تجاهه، حيث يقتل الفلسطينيون يومياً ولا أحد يحرك ساكناً”.