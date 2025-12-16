بن جامع في مجلس الأمن: هذه آخر جلسة بشأن فلسطين التي يشارك فيها وفد الجزائر كعضو منتخب

ألقى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن. حول “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين”.

وقال بن جامع، إن القرار الأممي يوجّه رسالة واضحة بشأن القانون والمسؤولية. ويؤكد على أن الأعمال “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

كما أضاف ممثل الجزائر، أن “هذه هي الجلسة الأخيرة بشأن فلسطين التي يشارك فيه وفد الجزائر كعضو منتخب في هذا المجلس”. “وبالتالي يُطرح التساؤل التالي، هل يستحق العناء ما وثقناه سابقا وما تم تجاهله سابقا؟”.