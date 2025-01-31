أشاد أعضاء المجلس الامن بالأمم المتحدة بحسن إدارت الجزائر وكثافة مبادراتها التي ترمي إلى صون الأمن والسلم الدوليين.

في كلمة ألقاها عمار بن جامع خلال إختتام فترة تولي الجزائر لرئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر جانفي 2025 شكر

وقال بن جامع بالمناسبة: قبل رفع الجلسة ولأن هذه الجلسة الرسمية العلنية الأخيرة لشهر جانفي أنتهزها فرصة للإعراب عن خالص تقدير وفد الجزائر لأعضاء المجلس وللأمانة على الدعم الذي قدموه طوال هذا الشهر.

وتابع بن جامع: كان أملنا أن يفتتح عام 2025 بشكل هادئ ومطمئن لكن كان شهر جانفي حافلا بالأشغال .

واشار بن جامع إلى أن عبارات الشكر التي قدمتموها للجزائر خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي تؤكد أنّ المهل الزمنية في جدول أعمال المجلس لم تكن شاغرة.

وفي الأخير تمنى بن جامع للصين رئاسة ناجحة في شهر فيفري وكما هائلا من الصبر الجميل وحظا سعيدا.