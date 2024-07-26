بن جامع: لا ينبغي أن نسمح بإستخدام التجويع سلاحًا في غزة

قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، اليوم الجمعة، أن 96 بالمائة من سكان غزة يعانون من إنعدام الأمن الغذائي.

وأورد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها في مجلس الأمن: “لا يجب أن يمر يوم آخر يستخدم فيه التجويع سلاحا ضد المدنيين في غزة. الكارثة التي تحدث في غزة تتحدى جوهر إنسانيتنا”.

وأضاف مندوب الجزائر في مجلس الأمن: “أساليب الإحتلال الوحشية لا يمكن وصفها إلا بالعقاب الجماعي لسكان غزة. وهي جريمة حرب فظيعة”.

وتابع بن جامع، أن الإحتلال الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن المعاناة الهائلة لسكان غزة وإزهاق أرواح الأبرياء.