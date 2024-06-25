بن جامع: ما يحدث في غزة يُنبئ بكارثة قد تمتد إلى الشرق الأوسط بأكمله

قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في فلسطين وفي غزة بالتحديد ينبئ بكارثة إنسانية قد تمتد تداعياتها إلى الشرق الأوسط بأكمله.

وأورد بن جامع، في كلمة له بجلسة مخصصة لمناقشة الوضع في فلسطين، في مجلس الأمن: “ينبغي أن نمكن السلطة الفلسطينية من تولي مهامها بالقرار الذي يدين سلطة الاحتلال بالإستيلاء على إيرادات الضرائب الفلسطينية بدون وجه حق وينبغي أن تحول بدون تأخر.

وأضاف بن جامع، أن إرهاب المستوطنين وصل إلى شكل غير مسبوق. مؤكدا أن الفلسطينيين لن يرحلوا عن وطنهم، وسيواصلون الكفاح حتى يحققوا كامل حقوقهم.

وشدد بن جامع، على أن الناس يموتون من الجوع في غزة قائلا: “هذا واقع والمتسبب في ذلك معروف. وهو الكيان الصهيوني القائم بالاحتلال وينبغي أن تحاسب عن هذا الدمار”.

وطالب بن جامع أمام مجلس الأمن، بالمسائلة عن أفعال الإرهاب التي يقوم بها هذا الإحتلال.