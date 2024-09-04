بن جامع: مجلس الأمن لم يؤدِ واجبه ويجب أن يتحرك لضمان احترام قراراته

أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن لم يؤدِ واجبه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. داعيا إياه إلى التحرك دون مزيد من التأخير لضمان احترام قراراته.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، إن الاحتلال الصهيوني يواصل العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. مشيرا إلى أن عدد القتلى المذهل والدمار يكشفان عن همجية تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية.

كما دعا عمار بن جامع مجلس الأمن إلى التحرك دون مزيد من التأخير لضمان احترام قراراته.

وأضاف مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة. قائلا: “الكلمات لم تعد كافية واليوم يجب علينا أن نتحرك لضمان أن القانون الدولي فوق الجميع”.

كما ذكر المتحدث ذاته، بأنه، منذ أكتوبر الماضي، أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أكثر من 8700 فلسطيني مفقود. معظمهم من غزة.

وشدد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، في الأخير، على ضرورة تقديم من ارتكبوا مجازر ضد الفلسطينيين إلى العدالة.