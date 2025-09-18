بن جامع: مستعدون لمساعدة الشعب السوري لبناء مستقبل مشرق يتحرر فيه من العنف

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن الجزائر مستعدة للانخراط بشكل بناء لمساعدة الشعب السوري. على تحقيق تطلعاته وبناء مستقبل مشرق ليتحرر فيه من العنف وعدم الاستقرار.

وأضاف بن جامع خلال إلقائه كلمة في جلسة إحاطة لـمجلس الأمن حول الوضع في سوريا. أن الجزائر ترحب بجهود الحكومة السورية وسعيها لبسط الأمن والاستقرار عبر ربوع سوريا. مؤكدا على أهمية عملية سياسية شاملة بقيادة ومِلكية سورية.

وطالب بن جامع كل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة بالتوقف عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا. كما أدان بشدة العبارات العمليات العسكرية “الإسرائيلية” في سوريا التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.