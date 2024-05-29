بن جامع: “معاناة الشعب الفلسطيني بدأت بالإحتلال ولن تنتهي إلا بانتهائه”

اكد المندوب الدائم للجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع أن الأزمة الإنسانية في غزة تفاقمت بفعل الإحتلال الصهيوني المتواصل للأراضي الفلسطينية.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الأممي قال ين جامع أن “معالجة الأزمة الإنسانية في غزة دون معالجة أسبابها الحقيقية لن يؤدي ذلك إلى سلام دائم”.

كما حمّل بن جامع مجلس الأمن المسؤولية الأساسية ويجب عليه أن يسهر على تنفيذ قراراته تنفيذا كاملا.

وأشار بن جامع إلى ان معاناة الشعب الفلسطيني بدأت بالإحتلال ولن تنتهي إلا بانتهائه.

وفي ذات السياق قال بن جامع ” لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم، لكن مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها”.

وأضاف سفير الجزائر بالأمم المتحدة ان “الوقت قد حان لكي يتوقف العدوان، ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة”.

كما ان “شعوب منطقتنا كانت ولا تزال تنظر إلى مجلس الأمن، باعتباره عنوان الشرعية الدولية، لكنه مع الأسف خذلها مرة أخرى”. يضيف بن جامع.

وأردف بن جامع متأسفا قائلا: “اسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قرارتكم وكيف سيحكم التاريخ عليكم”.

وفي الأخير قال ين جامع “أننا سندفن شهداءنا هذا المساء بفلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الاسرائيلي من دون حساب ولا عقاب. ستعود لتدق أبواب المجلس وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل”.