بن جامع من نيويورك: العالم يواجه تحديات كبيرة تهدد السلام والأمن الدوليين

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن “العالم يواجه تحديات كبيرة تهدد السلام والأمن الدوليين”.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة تسلّم الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر جانفي.

وأكد بن جامع في هذا الصدد، أن الجزائر ملتزمة بالعمل الجاد لتعزيز السلام والأمن في ظل الأزمات العالمية الراهنة.

وأشار ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يمثل مصدر قلق كبير.

وأضاف السفير أن التحديات الأمنية تؤثر أيضًا على مناطق أخرى مثل إفريقيا، الأمريكتين، أوروبا، وآسيا.

كما شدّد على أن مسؤولية تعزيز السلام تتطلب العمل بجدية وفعالية، مع التمسك بقيم التعددية.

وفي سياق حديثه، أعرب بن جامع عن شكره وتقديره للأعضاء المنتهية ولايتهم في مجلس الأمن، وهم الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، وسويسرا، مثنيًا على جهودهم المتميزة.

كما رحّب بالأعضاء الجدد، وهم الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما، والصومال، معبّرًا عن تطلعه للعمل معهم خلال هذه الدورة.

وختم بن جامع بتأكيد التزام الجزائر بالمسؤوليات الكبيرة التي أوكلت إليها من قِبل الدول الأعضاء، متعهدًا بالعمل على تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ومتمنيًا للجميع ولاية ناجحة ومثمرة في العام الجديد.