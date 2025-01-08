بن جامع: نرفض رفضا قاطعا أيّ محاولات لتقسيم سوريا أو ضم جزء من أراضيها 

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم أعضاء مجموعة أ+3 (الجزائر وموزمبيق وسيراليون وغانا)، رفْضَه القطعي أيّ محاولات لتقسيم سوريا أو ضم جزء من أراضيها أو انتهاك سيادتها الإقليمية بأي طريقة أخرى.

جاء ذلك في كلمة له باسم مجموعة أ+3 خلال اجتماع لمجلس الأمن الأممي، والذي خصص للوضع السياسي والإنساني في سوريا.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، باسم مجموعة أ+3: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتوغلاتها في أجزاء أخرى من سوريا”.

وأضاف بن جامع: “لا تزال مجموعة أ+3 متمسكة بمبادئها المتمثلة في وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية”.

وشدّد بن جامع على ضرورة المحافظة على الدعم الثابت لعملية سياسية شاملة يقودها السوريين، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. مشيرا إلى أن بناء سوريا يتطلب مشاركة هادفة من جميع السوريين.

وتابع السفير، في السياق ذات صلة، أن “سوريا أرض التاريخ الخالدة ومهد الحضارات تقف على مفترق طرق محوري بعد أن عانى شعبها لسنوات، مبرزا أن الشعب السوري يطمح الآن إلى بناء مستقبل تزدهر فيه سوريا الموحدة التي تحتضن جميع مواطنيها بغض النظر عن خلفيتهم”.

وختم بن جامع في الأخير “أن مجموعة أ+3 تؤمن إيمانا راسخا بقدرة الشعب السوري على تشكيل مستقبله وتحقيق الرخاء والرفاهية”.