بن جامع: هدف الاحتـلال الصهيوني واضح وهو طرد الفلسطينيين من أرضهم 

أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن المجازر والقتل أصبحا واقعا يوميا في القطاع. حيث أن 6 بالمائة من سكان القطاع قتل أو جرح في السنة الماضية لوحدها.

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطيـن. قال بن جامع إن 17 ألف طفل على الأقل في القطاع أصبحوا من دون مصاحب جراء العـدوان.

وتابع سفير الجزائر بالأمم المتحدة أن الوضع في الضفة الغربية ليس بأفضل من جراء استمرار النشاط الاستعماري غير القانوني وبناء المستـوطنات والضم غير المسبوق للأراضي الفلسطينية. وهدف الاحتـلال واضح وهو طرد الفلسطينيين من أرضهم سعيا لتحقيق الهدف المتمثل في ألاّ يبقى أي فلسطيني غربي نهر الأردن. يضيف بن جامع.

كما قال بن جامع إن الصمت تحوّل إلى أكثر من مجرد تواطؤ، بل بات الآن مشاركة ناشطة في هذه الجرائم.

واختتم قائلا: “كلما لزم المجتمع الدولي الصمت إزاء هذه الجرائم اشتدت عنجهية “الإسرائيلـيين” وظلمهم”.