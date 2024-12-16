بن جامع يدعو إلى إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا

دعا الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم أعضاء مجموعة A3+ (الجزائر و الموزمبيق وسيراليون وغانا) إلى إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا برعاية أممية لتمكين إقامة الانتخابات الوطنية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له باسم مجموعة A3+ خلال جلسة مجلس الأمن، خصصت للإحاطة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف بن جامع أن مجموعة A3+ ترحب بنجاح الانتخابات في 58 بلدية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم المحلية وتعزيز الاستقرار في البلاد.

كما ثمن السفير باسم أعضاء مجموعة +3A جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إدارة هذا الاستحقاق الديمقراطي بنجاح.

وأشاد الدبلوماسي بالأدوار الحاسمة التي لعبتها البعثة الأممية والسلطات الليبية والمجتمع المدني وجميع الأطراف لتأمين الانتخابات.

ودعا المتحدث ذاته الأطراف الليبية إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل هذه الخطوات الإيجابية. وإلغاء التدابير الأحادية التي تزيد التوترات وإعطاء الأولوية للحوار بروح توافقية.

وأكد أن دور الأمم المتحدة يبقى محوريا في تسهيل حوار وطني ليبي شامل. كخطوة أساسية لحل القضايا العالقة وتنظيم انتخابات وطنية ناجحة وتوحيد المؤسسات الليبية.

ورحب الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة بمقترح بعثة UNSMIL لإعادة تنشيط العملية السياسية. و تعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية وتهيئة الطريق نحو الانتخابات الوطنية.

ويخصوص اقتراب انتهاء ولاية بعثة UNSMIL في جانفي المقبل، أعرب بن جامع عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في تعيين ممثل خاص جديد. مجددا دعوته باسم باسم أعضاء مجموعة +3A لتعيين الممثل الخاص للبعثة الأممية.