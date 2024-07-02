بن جامع يدعو إلى الإستعجال بتأمين وصول المساعدات لغزة

دعا مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إلى السرعة في تأمين وصول المساعدات إلى شمال غزة، لتفادي مجاعة تامة بالقطاع.

وقال بن جامع، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة: “الجوع وسوء التغذية تسببت في أزمة كارثية بغزة”.

وأضاف ذات المسؤول: “لتفادي مجاعة تامة بقطاع غزة. نحتاج إلى السرعة في تأمين وصول المساعدات إلى شمال القطاع”.

وقال بن جامع، أنه وفي شهر ديسمبر اعتمد مجلس الأمن قرارا يقضي بإنشاء آلية لتسيير الإجراءات الخاصة بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. لكن الأحداث والوقائع أثبتت عدم نجاعة وفعالية هذا القرار.

مشيرا إلى أنه وعندما تم اعتماد هذا القرار بدأت تدخل يوميا إلى قطاع غزة حوالي 100 شاحنة. فيما كانت تدخل يوميا إلى القطاع قبل السابع أكتوبر 500 شاحنة.

ولفت بن جامع، أن الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني تعاني صعوبات في الوصول إلى غزة.

مضيفا أن سياسة الإحتلال الصهيوني المتعمدة لاستخدام التجويع كإحدى أدوات الحرب حالت دون وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشدد بن جامع، على أنه لا يمكن تبرير تدمير معبر رفح الذي خرج عن الخدمة الآن. ولا يمكن تبرير العوائق البيروقراطية التي تفرضها قوات الإحتلال الصهيوني على وصول المساعدات الإنسانية.

وقال أن صور أزيد من 1200 شاحنة للمساعدات الإنسانية مصطفة على الجانب المصري من الحدود الفلسطينية. تؤكد تلك العوائق البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة.

وخلص بن جامع، إلى أن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أصبح مرتبطا بالضغوطات الدولية وبرغبات المحتل الصهيوني للأسف.