بن جامع يدعو إلى تكثيف الجهود الإنسانية والدبلوماسية في السودان

ألقى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، كلمة نيابة عن مجموعة A+3، في جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان.

وأشار بن جامع، إلى مرور ما يقارب الألف يوم منذ اندلاع النزاع في السودان، مؤكداً أن المدنيين الأبرياء هم الأكثر تأثراً بالوضع الراهن.

وشدّد السفير الجزائري على ضرورة جعل التصدي للوضع الإنساني الكارثي أولوية مشتركة، مشيداً بالجهود التي تبذلها حكومة السودان في هذا الإطار.

كما لفت إلى تقارير عن فظائع جماعية ارتُكبت في منطقة كردفان، حيث لا تزال بعض المدن خاضعة للحصار، مشيراً إلى استهداف المستشفيات والمدارس بالقصف الجوي.

ودعا بن جامع إلى استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، مؤكداً على أهمية انخراط الأطراف السودانية بشكل بنّاء في الحوار لوقف إطلاق النار ووضع أسس عملية سلام شاملة.

وأشار إلى الحاجة إلى مزيد من الجهود الدبلوماسية لتجنب وقوع مجازر في كردفان مشابهة لما شهدته منطقة الفاشر. مؤكداً رفض الجزائر إنشاء أي سلطة حكم موازية قد تقوض الدولة السودانية وتزيد الانقسامات في البلاد.