بن جامع ييلقي كلمة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا

ألقى ممثل الجزائر الدائم بالأمم المتحدة عمار بن جامع يلقي كلمة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا باسم مجموعة أ +3

وقال بن جامع نثني على التقدم الكبير من حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الرئاسة الذي أدى اتفاق محوري خفف من التوترات في العاصمة الليبية

وأضاف أن هذا الاتفاق يضمن تسليم مرافق أساسية لمؤسسات الدولة وهو أمر يحظر كل أشكال العسكرة في مختلف المناطق

وقال بن جامع “مجموعتنا تعبر عن دعمها الجهود المبذولة حاليا لتعزيز إصلاح القطاع الأمني ولتفكيك المجموعات العسكرية الخارجة عن سلطة الدولة في ليبيا، كما مجموعة “أ 3+” تتطلع إلى استكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 16 بلدية يوم 18 أكتوبر والبدء في المرحلة الثالثة في 20 أكتوبر.

وأضاف ” نعرب عن قلقنا إزاء الأوضاع الإقتصادية الصعبة في ليبيا بسبب الغياب المستمر لتوحيد الميزانية ونثني على مقرر رئيس المجلس الرئاسي الذي أطلق عملية مراجعة مالية شاملة في قطاع النفط والكهرباء”.

واستطرد قائلا ” نعرب عن قلقنا إزاء سوء إدارة الأصول المجمدة في ليبيا وبعض المؤسسات المالية الأخرى وعدم تطبيق الفقرة 14 من القرار 27/69 الذي يسمح لسلطة الاستثمارت في ليبيا أن تستثمر في احتياط النقد المجمد مشيرا إلى أن

بن جامع: إن الحل السياسي في ليبيا لا يزال بعيد المنال في ظل التدخلات الخارجية والذي تزداد خطورته بسبب تدفق الأسلحة

وقال في هذا الصدد “نطالب بانسحاب فوري لكل القوات الأجنبية وكل المرتزقة في دولة ليبيا”