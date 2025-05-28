بن جامع يُلقي كلمة حول الوضع في فلسطين المحتلة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط و فلسطين.

و يُلقي الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة. عمار بن جامع كلمة حول الوضع في فلسطين.

وتحدث بن جامع عن الطبيبة ألاء النجار التي فقدت تسعة من أطفالهما في يوم واحد. في قصف صهيوني دمر منزل العائلة.

وقال بن جامع “في صبيحة يوم الجمعة غادرت الدكتورة ألاء النجار منزلها. نحو عملها في مستشفى ناصر بغزة ولم تكن تعرف أنها ستكون المرة الأخيرة التي ستودع فيه أبناءها التسعة”.

وأضاف” أبناء الدكتورة نجار الذين راحوا ضحية القصف. أكبرهم سنا عمره 12 سنة والأصغر لم يتعدى ستة أشهر و لم يكونوا أفرادا من مركز قيادة حماس.

واستطرد قائلا” بينما كانت الدكتورة نجار تدفن أبناءها. كان زوجها في غرفة الانعاش ونأمل أن يبقى على قيد الحياة”.